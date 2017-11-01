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1-Nov-2017 1:44 PM

WestJet operating profit up 19% in 3Q2017

WestJet reported (31-Oct-2017) financial highlights for three months ended 30-Sep-2017:

  • Revenue: CAD1216 million (USD969.9 million), +8.1% year-on-year;
    • Ancillary: CAD117.1 million (USD93.4 million), +12.3%;
  • Operating costs: CAD1014 million (USD808.8 million), +6.2%;
    • Fuel: CAD238.0 million (USD189.8 million), +15.3%;
    • Labour: CAD201.6 million (USD160.8 million), +10.1%;
  • Operating profit: CAD201.8 million (USD161.0 million), +18.6%;
  • Net profit: CAD138.4 million (USD110.4 million), +19.4%;
  • Passenger numbers: 6.5 million, +10.7%;
  • Load factor: 85.7%, +1.7ppts;
  • Yield: CAD17.56 cents (USD14.0 cents), +0.2%;
  • Revenue per ASM: CAD15.05 cents (USD12.0 cents), +2.2%;
  • Cost per ASM: CAD12.55 cent (USD10.0 cents), +0.4%;
  • Cost per ASM excl fuel and employee profit sharing: CAD9.26 cents (USD7.4 cents), -1.3%;
  • Total assets: CAD6477 million (USD5166 million);
  • Cash and cash equivalents: CAD1289 million (USD1028 million);
  • Total liabilities: CAD4272 million (USD3407 million). [more - original PR]

*Based on the average conversion rate at USD1 = CAD1.253775

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