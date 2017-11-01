WestJet operating profit up 19% in 3Q2017

WestJet reported (31-Oct-2017) financial highlights for three months ended 30-Sep-2017:
- Revenue: CAD1216 million (USD969.9 million), +8.1% year-on-year;
- Ancillary: CAD117.1 million (USD93.4 million), +12.3%;
- Operating costs: CAD1014 million (USD808.8 million), +6.2%;
- Fuel: CAD238.0 million (USD189.8 million), +15.3%;
- Labour: CAD201.6 million (USD160.8 million), +10.1%;
- Operating profit: CAD201.8 million (USD161.0 million), +18.6%;
- Net profit: CAD138.4 million (USD110.4 million), +19.4%;
- Passenger numbers: 6.5 million, +10.7%;
- Load factor: 85.7%, +1.7ppts;
- Yield: CAD17.56 cents (USD14.0 cents), +0.2%;
- Revenue per ASM: CAD15.05 cents (USD12.0 cents), +2.2%;
- Cost per ASM: CAD12.55 cent (USD10.0 cents), +0.4%;
- Cost per ASM excl fuel and employee profit sharing: CAD9.26 cents (USD7.4 cents), -1.3%;
- Total assets: CAD6477 million (USD5166 million);
- Cash and cash equivalents: CAD1289 million (USD1028 million);
- Total liabilities: CAD4272 million (USD3407 million). [more - original PR]
*Based on the average conversion rate at USD1 = CAD1.253775