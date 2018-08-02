2-Aug-2018 12:35 PM
WestJet in the red in 2Q2018
WestJet reported (31-Jul-2018) the following financial highlights:
- Three months ended 30-Jun-2018:
- Revenue: CAD1088 million (USD842.5 million), +2.8% year-on-year;
- Ancillary: CAD109.3 million (USD84.7 million), +4.5%;
- Operating costs: CAD1115 million (USD863.9 million), +13.8%;
- Fuel: CAD302.3 million (USD234.2 million), +34.4%;
- Labour: CAD247.7 million (USD191.9 million), +8.2%;
- Operating profit (loss): (CAD27.6 million) (USD21.4 million), compared to a profit of CAD78.4 million in p-c-p;
- Net profit (loss): (CAD20.8 million) (USD16.1 million), compared to a profit of CAD48.6 million in p-c-p;
- Yield: CAD 16.36 cents (USD 12.7 cents), -3.2%;
- Revenue per ASM: CAD 13.73 cents (USD 10.6 cents), -1.9%;
- Cost per ASM: CAD 14.08 cents (USD 10.9 cents), +8.7%;
- Cost per ASM excl fuel and employee profit sharing: CAD 10.3 cents (USD 8.0 cents), +4.3%;
- Average stage length: 845 miles, -3.0%;
- Revenue: CAD1088 million (USD842.5 million), +2.8% year-on-year;
- Six months ended 30-Jun-2018:
- Revenue: CAD2279 million (USD1784 million), +4.9%;
- Ancillary: CAD218.8 million (USD169.5 million), +5.9%;
- Operating costs: CAD2251 million (USD1762 million), +11.7%;
- Fuel: CAD583.4 million (USD452.0 million), +26.7%;
- Labour: CAD502.8 million (USD389.5 million), +9.3%;
- Operating profit: CAD28.0 million (USD21.9 million), -82.2%;
- Net profit: CAD16.4 million (USD12.9 million), -82.8%;
- Yield: CAD 16.94 cents (USD 13.3 cents), -1.3%;
- Revenue per ASM: CAD 14.29 cents (USD 11.2 cents), +0.4%;
- Cost per ASM: CAD 14.12 cents (USD 11.1 cents), +6.9%;
- Cost per ASM excl fuel and employee profit sharing: CAD 10.44 cents (USD 8.2 cents), +3.5%;
- Average stage length: 870 miles, -2.9%;
- Total assets: CAD6518 million (USD5049 million);
- Cash and cash equivalents: CAD1055 million (USD817.0 million);
- Total liabilities: CAD4267 million (USD3306 million). [more - original PR]
- Revenue: CAD2279 million (USD1784 million), +4.9%;
*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.774678 for 2Q2018
*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.782753 for 1H2018