JEJU air reports sharp profit growth in 1Q2018, Japan overtakes SE Asia as largest revenue market

JEJU air reported (08-May-2018) the following financial highlights for the three months ended 31-Mar-2018:

Operating revenue: KRW308.5 billion (USD287.5 million), +28% year-on-year; Passengers: KRW286.6 billion (USD267.1 million), +28%; Japan : KRW87.8 billion (USD81.8 million), +47%; Southeast Asia: KRW77.3 billion (USD72.0 million), +25%; Domestic: KRW47.0 billion (USD43.8 million), +7%; Oceania: KRW33.3 billion (USD31.0 million), +9%; China : KRW30.6 billion (USD28.5 million), +13%; Ancillary: KRW21.8 billion (USD20.3 million), +33%; Excess baggage: KRW3600 million (USD3.4 million), +44%;

Operating profit: KRW46.2 billion (USD43.1 million), +70%;

Net profit: KRW36.1 billion (USD33.7 million), +112%;

Passengers: 2.8 million, +18%;

Passenger load factor: 91.9%, +1.3ppt;

Yield: Domestic: USD 8.90 cents, +6%; International: USD 6.58 cents, +16%;

Fleet: 32 aircraft, +5 aircraft;

Aircraft utilisation: 14.3 hours, +5%;

Total assets: KRW884.1 billion (USD824.0 million);

Total liabilities: KRW529.6 billion (USD493.6 million). [more - original PR - Korean]

*Based on the average conversion rate at KRW1 = USD0.000932 for 1Q2018