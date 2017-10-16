Hainan Airlines to raise stake in Air Changan, Xinhua Airlines and Shanxi Airlines

Hainan Airlines announced (14-Oct-2017) plans to invest CNY5.6 billion (USD850 million) to raise its stake in three domestic airlines. Hainan Airlines plans to purchase 10.3% stake in China Xinhua Airlines Group, 37.6% in Air Changan and 49.4% in Shanxi Airlines, from minority shareholders. Following the share increase, Hainan Airlines will hold 61.74% in Xinhua Airlines, 72.8% in Air Changan and 97.05% in Shanxi Airlines. [more - original PR - Chinese - Air Changan][more - original PR - Chinese - Shanxi Airlines][more - original PR - Chinese - China Xinhua Airlines]
16-Oct-2017 11:54 AM