Grupo Aeroportuario del Pacífico reports strong EBITDA growth in 2Q2017

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reported (26-Jul-2017) the following financial highlights:

Three months ended 30-Jun-2017: Total revenue: MXN3095 million (USD166.8 million), +13.5% year-on-year; Aeronautical: MXN2055 million (USD110.7 million), +23.5%; Non aeronautical: MXN690.6 million (USD37.2 million), +18.4%; EBITDA: MXN1959 million (USD105.6 million), +26.1%; Net profit: MXN1133 million (USD61.1 million), +95.0%;

Six months ended 30-Jun-2017: Total revenue: MXN6263 million (USD337.6 million), +14.1%; Aeronautical: MXN4139 million (USD223.1 million), +22.9%; Non aeronautical: MXN1424 million (USD76.7 million), +22.5%; EBITDA: MXN3953 million (USD213.1 million), +25.0%; Net profit: MXN2683 million (USD144.6 million), +74.5%; Total assets: MXN36,974 million (USD1993 million); Cash and cash equivalents: MXN6658 million (USD358.9 million); Total liabilities: MXN17,367 million (USD936.1 million). [more - original PR]



*Based on the average conversion rate at MXN1 = USD0.053905 for 2Q2017

*Based on the average conversion rate at MXN1 = USD0.051633 for 1H2017