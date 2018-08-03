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3-Aug-2018 8:31 AM

Gol operating profit almost doubles in 2Q and 1H2018, reports widening net loss

GOL Linhas Aereas reported (02-Aug-2018) the following financial highlights:

  • Three months ended 30-Jun-2018:
    • Operating revenue: BRL2354 million (USD654.6 million), +9.0% year-on-year;
    • Operating costs: BRL2311 million (USD642.8 million), +8.1%;
      • Fuel: BRL792.7 million (USD220.5 million), +25.9%;
      • Labour: BRL410.7 million (USD114.2 million), +7.6%;
    • Operating profit: BRL42.8 million (USD11.9 million), +92.7%;
    • Net profit (loss): (BRL1272 million) (USD353.7 million), compared to a loss of BRL409.5 million in p-c-p;
    • Yield: BRL 25.74 cents (USD 7.2 cents), +7.6%;
    • Passenger revenue per ASK: BRL 20.11 cents (USD 5.6 cents), +8.0%;
    • Revenue per ASK: BRL 22.05 cents (USD 6.1 cents), +6.7%;
    • Cost per ASK: BRL 21.66 cents (USD 6.0 cents), +5.9%;
    • Cost per ASK excl fuel: BRL 14.23 cents (USD 4.0 cents), -1.4%;
  • Six months ended 30-Jun-2018:
    • Operating revenue: BRL5318 million (USD1558 million), +11.9%;
    • Operating costs: BRL4771 million (USD1398 million), +6.6%;
      • Fuel: BRL1677 million (USD491.3 million), +22.8%;
      • Labour: BRL894.3 million (USD262.0 million), +12.4%;
    • Operating profit: BRL547.1 million (USD160.3 million), +97.1%;
    • Net profit: BRL1051 million (USD308 million), compared to a loss of BRL174.6 million in p-c-p;
    • Yield: BRL 26.98 cents (USD 7.9 cents), +9.1%;
    • Passenger revenue per ASK: BRL 21.41 cents (USD 6.3 cents), +10.0%;
    • Revenue: BRL 23.03 cents (USD 6.7 cents), +8.9%;
    • Cost per ASK: BRL 20.66 cents (USD 6.1 cents), +3.7%;
    • Cost per ASK excl fuel: BRL 13.4 cents (USD 3.9 cents), -3.2%;
    • Total assets: BRL10,240 million (USD3000 million);
    • Cash and cash equivalents: BRL615.3 million (USD180.3 million);
    • Total liabilities: BRL14,531 million (USD4258 million). [more - original PR]

*Based on the average conversion rate at BRL1 = USD0.278103 for 2Q2018
*Based on the average conversion rate at BRL1 = USD0.293002 for 1H2018

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