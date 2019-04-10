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10-Apr-2019 10:43 AM

Colombia domestic pax up 4%, intl pax up 8% in Feb-2019

Colombia's Civil Aviation Authority reported (09-Apr-2019) the following traffic highlights Feb-2019:

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