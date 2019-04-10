10-Apr-2019 10:43 AM
Colombia domestic pax up 4%, intl pax up 8% in Feb-2019
Colombia's Civil Aviation Authority reported (09-Apr-2019) the following traffic highlights Feb-2019:
- Passengers:
- Domestic: 2.0 million, +3.6% year-on-year;
- Avianca: 1.2 million, +1.8%;
- Lan Colombia: 356,796, +0.3%;
- Viva Colombia: 254,970, +15.0%;
- Easyfly: 113,189, +21.9%;
- SATENA: 80,247, -3.0%;
- Copa Airlines Colombia: 31,484, -3.4%;
- ADA - Aerolinea de Antioquia: 13,909, -12.2%;
- International: 1.2 million, +7.8%;
- By region:
- Central America: 426,313, +5.8%;
- North America: 408,801, +20.2%;
- South America: 368,912, +2.9%;
- Europe: 180,733, +10.2%;
- Caribbean islands: 39,567, +9.9%;
- By airlines:
- Avianca: 429,497, +7.1%;
- Copa Airlines Colombia: 144,088, +3.4%;
- Viva Colombia: 18,400, +41.9%;
- Lan Colombia: 13,396, -16.5%. [more - original PR - Spanish]
- By region:
- Domestic: 2.0 million, +3.6% year-on-year;