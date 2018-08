China Eastern Airlines Group operating profit declines by 14% in 1H2018

China Eastern Airlines Group reported (30-Aug-2018) the following financial highlights for the six months ended 30-Jun-2018:

Revenue: CNY54,500 million (USD8557 million), +12.5% year-on-year; Domestic passengers: CNY32,455 million (USD5096 million), +13.7%; International passengers: CNY16,590 million (USD2605 million), +14.0%;

Operating costs: CNY52,444 million (USD8235 million), +11.9%; Fuel: CNY15,252 million (USD2395 million), +25.6%; Labour: INR9831 million (USD1544 million), +11.0%;

Operating profit: CNY5446 million (USD855 million), -14.0%;

Net profit: CNY2502 million (USD393 million), -45.9%;

Passenger yield: CNY0.523 (USD 8.2 cents), +2.8%; Domestic: CNY0.549 (USD 8.6 cents), +2.8%; International: CNY0.459 (USD 7.2 cents), +2.7%; Regional: CNY0.712 (USD 11.2 cents), -0.1%;

Cargo yield: CNY1.402 (USD 22.0 cents); Domestic: CNY1.181 (USD 18.5 cents); International: CNY1.436 (USD 22.5 cents); Regional: CNY5.389 (USD 84.6 cents);

Total assets: CNY238,773 million (USD37,491 million);

Cash and cash equivalents: CNY3143 million (USD494 million);

Total liabilities: CNY177,239 million (USD27,829 million). [more - original PR]

*Based on the average conversion rate at CNY1 = USD0.157016