6-Sep-2021 10:49 AM
China Eastern Airlines and Shanghai Airlines to operate 20 international services in Sep-2021
China Eastern Airlines, via its official WeChat account, announced (31-Aug-2021) the carrier and its Shanghai Airlines subsidiary will operate 20 international services in Sep-2021, with 13 at Shanghai, three at Kunming, two at Hangzhou and one each at Xian and Yantai. Details as follows:
- Shanghai Pudong-New York JFK: Twice weekly;
- Shanghai Pudong-Toronto: Weekly;
- Shanghai Pudong-Amsterdam: Weekly;
- Shanghai Pudong-Paris CDG: Weekly;
- Shanghai Pudong-Frankfurt: Weekly;
- Hangzhou-Frankfurt: Weekly;
- Shanghai Pudong-Auckland: Weekly;
- Shanghai Pudong-Sydney: Weekly;
- Hangzhou-Sydney: Weekly;
- Shanghai Pudong-Seoul Incheon: Weekly;
- Yantai-Seoul Incheon: On 16-Sep-2021;
- Shanghai Pudong-Tokyo Narita: Weekly;
- Xian-Tokyo Narita: Weekly;
- Shanghai Pudong-Colombo: Weekly;
- Shanghai Pudong-Kuala Lumpur*: Weekly;
- Shanghai Pudong-Bangkok: Weekly;
- Shanghai Pudong-Bangkok*: Weekly;
- Shanghai Pudong-Singapore: Weekly;
- Kunming-Yangon: Weekly from 22-Sep-2021;
- Kunming-Vientiane: Twice weekly from 17-Sep-2021;
- Kunming-Dhaka: Weekly from 20-Sep-2021.
*Operated by Shanghai Airlines