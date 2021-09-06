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6-Sep-2021 10:49 AM

China Eastern Airlines and Shanghai Airlines to operate 20 international services in Sep-2021

China Eastern Airlines, via its official WeChat account, announced (31-Aug-2021) the carrier and its Shanghai Airlines subsidiary will operate 20 international services in Sep-2021, with 13 at Shanghai, three at Kunming, two at Hangzhou and one each at Xian and Yantai. Details as follows:

*Operated by Shanghai Airlines

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