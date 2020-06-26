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26-Jun-2020 11:24 AM

China Airlines Group outlines planned Asia Pacific operations for Jul-2020, serving 20 destinations

China Airlines updated (23-Jun-2020) planned Jul-2020 Asia Pacific passenger operations for the airline and its Mandarin Airlines subsidiary as follows (Routes Online, 25-Jun-2020):

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