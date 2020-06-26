26-Jun-2020 11:24 AM
China Airlines Group outlines planned Asia Pacific operations for Jul-2020, serving 20 destinations
China Airlines updated (23-Jun-2020) planned Jul-2020 Asia Pacific passenger operations for the airline and its Mandarin Airlines subsidiary as follows (Routes Online, 25-Jun-2020):
- Kaohsiung-Shanghai Pudong: Weekly with A330-300;
- Kaohsiung-Xiamen: Weekly with Boeing 737-800 operated by Mandarin Airlines;
- Taipei Songshan-Shanghai Pudong: Twice weekly with A330-300;
- Taiwan Taoyuan-Bangkok: Three times weekly with A350-900, increasing to four times weekly from 10-Jul-2020;
- Taiwan Taoyuan-Beijing Capital: Weekly with A330-300 from 13-Jul-2020;
- Taiwan Taoyuan-Chengdu: Weekly with A330-300;
- Taiwan Taoyuan-Hanoi: Weekly with A350-900, increasing to twice weekly from 19-Jul-2020;
- Taiwan Taoyuan-Ho Chi Minh City: Three times weekly with A330-300;
- Taiwan Taoyuan-Hong Kong: Daily with 737-800;
- Taiwan Taoyuan-Jakarta: Three times weekly with A350-900;
- Taiwan Taoyuan-Koror: Weekly with 737-800 from 15-Jul-2020;
- Taiwan Taoyuan-Kuala Lumpur: Weekly with A330-300;
- Taiwan Taoyuan-Manila: Five times weekly with 737-800;
- Taiwan Taoyuan-Penang: Weekly with A330-300;
- Taiwan Taoyuan-Phnom Penh: Weekly with 737-800;
- Taiwan Taoyuan-Shanghai Pudong: Twice weekly with 777-300ER;
- Taiwan Taoyuan-Singapore: Weekly with A330-300, increasing to twice weekly from 15-Jul-2020;
- Taiwan Taoyuan-Tokyo Narita: Weekly with A330-300, increasing to twice weekly from 22-Jul-2020;
- Taiwan Taoyuan-Xiamen: Twice weekly with A330-300, operated by Mandarin Airlines;
- Taiwan Taoyuan-Yangon: Operate on 09-Jul-2020 and 26-Jul-2020 with 737-800. [more - original PR]