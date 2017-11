Brazil MoTPCA authorises viability study for the concession of 13 airports

Brazil's Minister of Transportation, Ports & Civil Aviation (Brazil MoTPCA) authorised (01-Nov-2017) eight consortia to commence technical, economic and environmental viability study for the concession of 13 airports. The study will be carried over 120 days, and includes the following airports: Vitoria Eurico Sales Airport, Recife Guararapes International Airport, CuiabaMarechal Rondon Airport, Macae Benedito Lacerda Airport, Juazeiro do Norte Airport, Joao Pessoa Castro Pinto Airport, Campina Grande Joao Suassuna Airport, Aracaju Airport, Maceio Zumbi dos Palmares Airport, Rondonopolis Airport, Sinop Airport, Alta Floresta Airport and Barra do Garcas Airport. The following consortia are set to develop viability studies:

Consórcio Aeroportos Modernos : Planos Engenharia, Ghafari do Brasil Consultoria, Engimind Consultores em Mobilidade e Transportes, and Geotec Consultoria Ambiental ;

: Planos Engenharia, Ghafari do Brasil Consultoria, Engimind Consultores em Mobilidade e Transportes, and Geotec Consultoria Ambiental ; Sener Setepla Tecnometal Engenharia e Sistemas, Sener Ingeniería y Sistemas, ATP Engenharia e Prospectiva;

Ernst & Young;

BF Capital Assessoria em Operações Financeiras, AECOM do Brasil, ARAP, Nishi & Uyeda Advogados, Urban Systems, and Deux Consultores Econômicos;

Bacco Arquitetos Associados, CPEA Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais, Infraway Engenharia, Moysés & Pires Sociedade de Advogados, Proficenter Negócios em Infraestrutura, and Terrafirma Consultoria Empresarial e de Projetos;

Consórcio Concessões Aeroviárias : Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura (EBEI), Fernandes Arquitetos Associados , Mind Estudos e Projetos de Engenharia, Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental, and Wingsplan Engenharia e Arquitetura;

: Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura (EBEI), Fernandes Arquitetos Associados , Mind Estudos e Projetos de Engenharia, Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental, and Wingsplan Engenharia e Arquitetura; Progen Projetos Gerenciamento e Engenharia, Logit Engenharia Consultiva, JGP Consultoria e Participações, and Queiroz, Maluf Sociedade de Advogados;

INDRA.

The cost of the studies will be charged to the concessionaire winning the bids to operate the airports. [more - original PR - Portuguese]