Brazil MoI receives five studies for the concession of 22 airports

Brazil's Ministry of Infrastructure (MoI) announced (01-Nov-2019) it received technical, economic and environmental feasibility studies from five consortia for the sixth round of airport concessions in Brazil. The sixth round of concessions will include 22 airports divided into three blocks, South block (Curitiba Airport being the main airport), North I block (Manaus Airport), Central block (Goiania Airport). Three of the five consortia provided studies for all three blocks. Details include:



South Block airports: Curitiba Afonso Pena, Curitiba Bacacheri, Foz do Iguaçu, Navegantes, Londrina, Joinville, Pelotas, Uruguaiana and Bage;

North I Block airports: Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga and Tefé;

Central Block airports: Goiânia, São Luís, Teresina, Palmas, Petrolina and Imperatriz;

The following consortia provided studies for the three blocks: Grupo de Consultores em Aeroportos: BACCO Arquitetos Associados Ltda; CPEA Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais Ltda; INFRAWAY Engenharia Ltda; MOYSÉS & PIRES Sociedade de Advogados; PROFICENTER Negócios em Infraestrutura Ltda; TERRAFIRMA Consultoria Empresarial e de Projetos Ltda; Grupo AEROQUIP - BF CAPITAL - BORELLI E MERIGO - JGP - LOGIT - QUEIROZ MALUF: AEROQUIP Equipamentos e Operação de Aeroportos Ltda; BF CAPITAL Assessoria em Operações Financeiras; BORELLI E MERIGO Arquitetura e Urbanismo Ltda; JGP Consultoria e Participações Ltda.; LOGIT Engenharia Consultiva Ltda; QUEIROZ MALUF Sociedade de Advogados.; Consórcio ENGEVIX / HV / LUNICA / MPB / QUANTA: ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A; HV Engenharia EIRELI EPP; LUNICA Consultoria e Treinamento Ltda.; MPB Saneamento Limitada; QUANTA Consultoria Ltda;

The following consortia provided studies for the South blocks: Consórcio Concessões Aeroportuárias: EBEI - Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura Ltda; FERNANDES Arquitetos Associados S/S - EPP; WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental; WINGSPLAN Engenharia e Arquitetura Ltda; COBRAPE - Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos; BRASILPAR Serviços Financeiros Ltda; GIAMUNDO NETO Sociedade de Advogados;

The following company elaborated studies for the North I and Central blocks: AIR LIFT Soluções Aeronáuticas Ltda. [more - original PR]