Berlin Tegel and Schonefeld airports handle 2.9m pax in Apr-2017

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH reported (23-May-2017) a 12.2% year-on-year increase to 2.9 million passengers at Berlin Tegel and Berlin Schönefeld airports in Apr-2017. Details include:

Passengers: 2.9 million, +12.2% year-on-year; Berlin Tegel: 1.8 million, +6.2%; Berlin Schönefeld: 1.1 million, +23.5%;

Cargo: 4342 tonnes, +19.6%; Berlin Tegel: 3621 tonnes, +22.4%; Berlin Schönefeld: 721 tonnes,+7.1%;

Aircraft movements: 23,398, -1.8%; Berlin Tegel: 15,005, -5.2%; Berlin Schönefeld: 8393, +5.0%. [more - original PR - German]