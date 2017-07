ASUR reports strong EBITDA growth in 2Q2017

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) revenue up 31% – financial highlights:

Total revenue: MXN2935 million (USD158.2 million), +30.8% year-on-year; Aeronautical: MXN1507 million (USD81.2 million), +36.7%; Non-aeronautical: MXN1000 million (USD53.9 million), +31.7%; Commercial: MXN908.0 million (USD48.9 million), +33.8%; Construction: MXN427.9 million (USD23.1 million), +12.1%; EBITDA: MXN1788 million (USD96.4 million), +33.7%; Net profit: MXN1152 million (USD62.1 million), +32.9%;

Six months ended 30-Jun-2017: Total revenue: MXN5190 million (USD268.0 million), +20.1%; Aeronautical: MXN2855 million (USD147.4 million), +27.7%; Non-aeronautical: MXN2022 million (USD33.0 million), +29.6%; Commercial: MXN1832 million (USD94.6 million), +30.9%; Construction: MXN534.6 million (USD27.6 million), +1.8%; EBITDA: MXN3559 million (USD183.8 million), +29.3%; Net profit: MXN2491 million (USD128.6 million), +38.8%; Passenger numbers: 15.8 million, +11.3%; Total commercial revenue per passenger: MXN111.2 (USD5.7), +13.1%.[more - original PR]



*Based on the average conversion rate at MXN1 = USD0.053905 for 2Q2017

*Based on the average conversion rate at MXN1 = USD0.051633 for 1H2017