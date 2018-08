Asiana Airlines operating profit down 11% in 2Q2018, net loss narrows

Asiana Airlines reported (08-Aug-2018) the following financial highlights for the three months ended 30-Jun-2018:

Revenue: KRW1501 billion (USD1390 million), +8.4% year-on-year; Domestic passengers: KRW96.2 billion (USD89.1 million), +10%; International passengers: KRW871 billion (USD806.5 million), +12%; Americas: KRW200.7 billion (USD185.8 million), +13%; Southeast Asia: KRW186.6 billion (USD172.8 million), -2%; China : KRW155.5 billion (USD144 million), +29%; Europe: KRW134.8 billion (USD124.8 million), +10%; Cargo: KRW3475 billion (USD3218 million), +3%; Americas: KRW163.0 billion (USD150.9 million), +2%;

Operating costs: KRW1474 billion (USD1365 million), +9.3%; Fuel: KRW437.8 billion (USD405.4 million), +30%; Labour: KRW188.1 billion (USD174.2 million), +4%;

Operating profit: KRW27.2 billion (USD25.2 million), -11.2%;

Net profit (loss): (KRW752 billion) (USD69.6 million), compared to a loss of KRW92.3 billion in p-c-p;

Passenger traffic (RPKs): +9%;

Passenger load factor: 85%, +4ppt;

Passenger yield: KRW81 (USD 7.5 cents), +1%;

Cargo traffic (FTKs): -2%;

Cargo load factor: 80%, -3ppt;

Cargo yield: KRW289 (USD 26.8 cents), +8%;

Total assets: KRW7117 billion (USD6612 million);

Total liabilities: KRW6321 billion (USD5872 million). [more - original PR - Korean]

*Based on the average conversion rate at KRW1 = USD0.000926 for 2Q2018

*Based on the average conversion rate at KRW1 = USD0.000929 for 1H2018