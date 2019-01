ANA Holdings profit declines for nine months to Dec-2018, intl and LCC yield improve

ANA Holdings reported (29-Jan-2019) the following financial highlights for the nine months ended 31-Dec-2018:

Operating revenue: JPY1568 billion (USD14,117 million), +5.2% year-on-year; Air transportation: JPY1393 billion (USD12,452 million), +5.8%; Domestic passengers: JPY534.8 billion (USD4814 million), +0.4%; International passengers: JPY496.6 billion (USD4470 million), +11.0%; Cargo: JPY120.1 billion (USD1081 million), +7.5%; LCCs: JPY69.2 billion (USD623 million), +7.6%;

Operating costs: JPY1412 billion (USD12,708 million), +6.6%; Air transportation: JPY1234 billion (USD11,108 million), +7.1%; Fuel: JPY257.4 billion (USD2317 million), +14.6%;

Operating profit: JPY156.6 billion (USD1410 million), -5.6%; Air transportation: JPY149.2 billion (USD1343 million), -4.0%;

Net profit: JPY106.8 billion (USD961 million), -30.2%;

Total assets: JPY2589 billion (USD23,300 million);

Cash and deposits: JPY76,116 billion (USD685 million);

Total liabilities: JPY1513 billion (USD13,616 million);

Yield: Domestic passenger: JPY17.3 (USD 15.6 cents), stable; International passengers: JPY13.0 (USD 11.7 cents), +6.6%; Domestic cargo: JPY67.4 (USD 60.7 cents), -1.0%; International cargo: JPY29.5 (USD 26.6 cents), +13.9%; LCC: JPY8.9 (USD 8.0 cents), +4.7%;

FY2018 forecast: Operating revenue: JPY2040 billion; Operating profit: JPY165 billion; Net profit: JPY102 billion. [more - original PR]



*Based on the average conversion rate at JPY1 = USD0.009001