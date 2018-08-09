9-Aug-2018 10:36 AM
Air France-KLM pax up 2% to 8.1m, load factor stable at 90.1%
Air France-KLM reported (08-Aug-2018) the following traffic highlights for Air France, KLM and HOP! for Jul-2018:
- Passengers: 8.1 million, +1.5% year-on-year;
- Long haul: 2.6 million, +0.7%;
- North America: 856,000, +3.2%;
- Asia Pacific: 572,000, +1.3%;
- Africa and Middle East: 513,000, -3.9%;
- Caribbean and Indian Ocean: 335,000, -3.0%;
- Latin America: 306,000, +5.5%;
- Short and medium haul: 5.5 million, +1.9%;
- Long haul: 2.6 million, +0.7%;
- Passenger load factor: 90.1%, +0.1ppt;
- Long haul: 90.9%, +0.2ppt;
- Asia Pacific: 92.6%, +0.2ppt;
- Latin America: 92.2%, -0.6ppt;
- North America: 90.6%, -0.2ppt;
- Africa and Middle East: 88.4%, +0.6ppt;
- Caribbean and Indian Ocean: 86.9%, stable;
- Short and medium haul: 86.9%, stable. [more - original PR]
- Long haul: 90.9%, +0.2ppt;