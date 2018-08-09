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9-Aug-2018 10:36 AM

Air France-KLM pax up 2% to 8.1m, load factor stable at 90.1%

Air France-KLM reported (08-Aug-2018) the following traffic highlights for Air France, KLM and HOP! for Jul-2018:

  • Passengers: 8.1 million, +1.5% year-on-year;
  • Passenger load factor: 90.1%, +0.1ppt;
    • Long haul: 90.9%, +0.2ppt; 
      • Asia Pacific: 92.6%, +0.2ppt;
      • Latin America: 92.2%, -0.6ppt;
      • North America: 90.6%, -0.2ppt;
      • Africa and Middle East: 88.4%, +0.6ppt;
      • Caribbean and Indian Ocean: 86.9%, stable;
    • Short and medium haul: 86.9%, stable. [more - original PR]

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