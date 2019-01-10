10-Jan-2019 10:44 AM
Air France-KLM pax up 2% in 2018, load factor improves slightly to 87.4%
Air France-KLM reported (09-Jan-2019) the following traffic highlights for network airlines (Air France, KLM and HOP!):
- Dec-2018:
- Passengers: 6.8 million, +2.6% year-on-year;
- Long haul: 2.3 million, +2.7%;
- North America: 619,000, +4.2%;
- Latin America: 317,000, +12.0%;
- Asia Pacific: 528,000, +2.6%;
- Africa and Middle East: 480,000, -1.4%;
- Caribbean and Indian Ocean: 329,000, -2.0%;
- Short and medium haul: 4.5 million, +2.5%;
- Long haul: 2.3 million, +2.7%;
- Passenger load factor: 85.4%, -0.4ppt;
- Long haul: 86.8%, -0.3ppt;
- North America: 86.2%, -1.8ppts;
- Latin America: 88.3%, -1.0ppt;
- Asia Pacific: 87.5%, +1.0ppt;
- Africa and Middle East: 83.9%, -0.1ppt;
- Caribbean and Indian Ocean: 88.2%, +0.2ppt;
- Short and medium haul: 79.7%, -1.1ppts;
- Long haul: 86.8%, -0.3ppt;
- Passengers: 6.8 million, +2.6% year-on-year;
- 12 months ended Dec-2018:
- Passengers: 85.6 million, +2.0% year-on-year;
- Long haul: 27.4 million, +2.5%;
- North America: 8.3 million, +3.3%;
- Latin America: 3.5 million, +8.9%;
- Asia Pacific: 6.4 million, +3.1%;
- Africa and Middle East: 5.6 million, -1.6%;
- Caribbean and Indian Ocean: 3.7 million, +0.5%;
- Short and medium haul: 58.2 million, +1.8%;
- Long haul: 27.4 million, +2.5%;
- Passenger load factor: 87.4%, +0.6ppt;
- Long haul: 88.4%, +0.5ppt;
- North America: 88.9%, +0.3ppt;
- Latin America: 89.8%, +0.1ppt;
- Asia Pacific: 90.5%, +0.6ppt;
- Africa and Middle East: 83.5%, +0.8ppt;
- Caribbean and Indian Ocean: 87.9%, +0.7ppt;
- Short and medium haul: 83.3%, +0.7ppt. [more - original PR]
- Long haul: 88.4%, +0.5ppt;
- Passengers: 85.6 million, +2.0% year-on-year;