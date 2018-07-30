30-Jul-2018 3:30 PM
Air Canada reports double digit operating profit declines in 2Q and 1H2018, net loss
Air Canada reported (27-Jul-2018) the following financial highlights:
- Three months ended 30-Jun-2018:
- Operating revenue: CAD4333 million (USD3357 million), +10.8% year-on-year;
- Passenger: CAD3921 million (USD3038 million), +10.5%;
- Cargo: CAD200 million (USD155 million), +19.0%;
- Total operating costs: CAD4107 million (USD3182 million), +13.5%;
- Fuel: CAD964 million (USD747 million), +37.5%;
- Labour: CAD711 million (USD551 million), +7.2%;
- Operating profit: CAD226 million (USD175 million), -22.6%;
- Net profit (loss): (CAD77 million) (USD60 million), compared to a profit of CAD314 million in p-c-p;
- Passenger yield: CAD 17.3 cents (USD 13.4 cents), +2.0%;
- Passenger revenue per ASM: CAD 14.4 cents (USD 11.2 cents), +2.7%;
- Operating revenue per ASM: CAD 15.9 cents (USD 12.3 cents), +3.0%;
- Operating cost per ASM: CAD 15.1 cents (USD 11.7 cents), +5.6%;
- Average stage length: 1736 miles, +2.4%;
- Operating revenue: CAD4333 million (USD3357 million), +10.8% year-on-year;
- Six months ended 30-Jun-2018:
- Operating revenue: CAD8404 million (USD6578 million), +11.3%;
- Passenger: CAD7410 million (USD5800 million), +11.1%;
- Cargo: CAD368 million (USD288 million), +16.5%;
- Total operating costs: CAD8192 million (USD6412 million), +12.4%;
- Fuel: CAD1789 million (USD1400 million), +31.5%;
- Labour: CAD1411 million (USD1104 million), +8.0%;
- Operating profit: CAD212 million (USD166 million), -19.1%;
- Net profit (loss): (CAD247 million) (USD193 million), compared to a profit of CAD298 million in p-c-p;
- Passenger yield: CAD 17.2 cents (USD 13.5 cents), +1.2%;
- Passenger revenue per ASM: CAD 14.2 cents (USD 11.1 cents), +2.8%;
- Operating revenue per ASM: CAD 16.1 cents (USD 12.6 cents), +3.0%;
- Operating cost per ASM: CAD15.7 cents (USD 12.3 cents), +4.0%;
- Average stage length: 1701 miles, +3.1%;
- Total assets: CAD20,137 million (USD15,762 million);
- Cash, cash equivalents and short term investments: CAD4670 million (USD3655 million);
- Total liabilities: CAD16,230 million (USD12,704 million). [more - original PR]
- Operating revenue: CAD8404 million (USD6578 million), +11.3%;
*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.774678 for 2Q2018
*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.782753 for 1H2018