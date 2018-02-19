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19-Feb-2018 2:44 PM

Air Canada report net turnaround in 4Q2017

Air Canada reported (16-Feb-2018) the following financial highlights:

  • Three months ended 31-Dec-2017:
    • Operating revenue: CAD3820 million (USD3007 million), +11.5% year-on-year;
      • Passengers: CAD3381 million (USD262 million), +11.4%;
      • Cargo: CAD183 million (USD144 million), +18.1%;
    • Operating costs: CAD3687 million (USD2903 million), +8.2%;
      • Fuel: CAD735 million (USD579 million), +22.9%;
      • Labour: CAD674 million (USD531 million), +6.5%;
    • Operating profit: CAD133 million (USD104.7 million), +639%;
    • Net profit: CAD8 million (USD6.3 million), compared to a loss of CAD179 million in p-c-p;
    • Passengers: 11.3 million, +5.6%;
    • Passenger load factor: 80.2%, +0.3ppt;
    • Passenger yield: CAD 17.1 cents (USD 13.5 cents), +1.4%;
    • Passenger revenue per ASM: CAD 13.7 cents (USD 10.8 cents), +1.8%;
    • Operating revenue per ASM: CAD 15.8 cents (USD12.4 cents), +1.9%;
    • Cost per ASM: CAD 15.2 cents (USD 12.0 cents), -1.2%;
    • Average stage length: 1666 miles, +4.6%;
  • 12 months ended 31-Dec-2017:
    • Operating revenue: CAD16,252 million (USD12,532 million), +10.7%;
      • Passenger: CAD14,471 million (USD11,159 million), +10.1%;
      • Cargo: CAD650 million (USD501 million), +27.0%;
    • Operating costs: CAD14,888 million (USD11,480 million), +11.7%;
      • Fuel: CAD2927 million (USD2257 million), +28.4%;
      • Labour: CAD2671 million (USD2060 million), +6.4%;
    • Operating profit: CAD1364 million (USD1052 million), +1.4%;
    • Net profit: CAD2038 million (USD1572 million), +133%;
    • Passengers: 85.1 million, +11.3%;
    • Passenger load factor: 82.3%, -0.2ppt;
    • Passenger yield: CAD 16.7 cents (USD 12.9 cents), -1.0%;
    • Passenger revenue per ASM: CAD 13.7 cents (USD 10.6 cents), -1.3%;
    • Operating revenue per ASM: CAD 15.7 cents (USD 12.1 cents), -0.8%;
    • Cost per ASM: CAD 14.4 cents (USD 11.1 cents), +0.1%;
    • Average stage length: 1702 miles, +4.8%;
    • Total assets: CAD17,698 million (USD13,647 million);
    • Cash, cash equivalents and short term investments: CAD3804 million (USD2933 million);
    • Total liabilities: CAD14,319 million (USD11,041 million). [more - original PR]

*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.787279 for 4Q2017
*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.771105 for CY2017

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