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18-Feb-2019 2:40 PM

Air Canada operating profit down 14% in 2018

Air Canada reported (15-Feb-2019) the following financial highlights:

  • Three months ended 31-Dec-2018:
    • Operating revenue: CAD4246 million (USD3213 million), +11.2% year-on-year;
      • Passenger: CAD3795 million (USD2871 million), +9.6%;
      • Cargo: CAD217 million (USD164.2 million), +12.4%;
    • Operating costs: CAD4124 million (USD3120 million), +11.9%;
      • Fuel: CAD958 million (USD724.8 million), +30.3%;
      • Labour: CAD719 million (USD544.0 million), +6.7%;
    • Operating profit: CAD122 million (USD92.3 million), -8.3%;
    • EBITDAR: CAD543 million (USD410 million), +2.3%;
    • Net profit (loss): (CAD231 million) (USD174.8 million), compared to a profit of CAD8 million in p-c-p;
    • Passengers: 11.9 million, +5.3%;
    • Passenger yield: CAD 18.2 cents (USD 13.8 cents), +3.8%;
    • Passenger revenue per ASM: CAD 14.8 cents (USD 11.2 cents), +5.2%;
    • Operating revenue per ASM: CAD 16.6 cents (USD 12.6 cents), +5.1%;
    • Operating cost per ASM: CAD 16.1 cents (USD 12.2 cents), +5.7%;
    • Average stage length: 1686 miles, +1.2%;
  • 12 months ended 31-Dec-2018:
    • Operating revenue: CAD18,065 million (USD13,943 million), +11.2% year-on-year;
      • Passenger: CAD16,223 million (USD12,521 million), +11.2%;
      • Cargo: CAD803 million (USD619.8 million), +13.4%;
    • Operating costs: CAD16,891 million (USD13,036 million), +13.5%;
      • Fuel: CAD3969 million (USD93063 million), +35.6%;
      • Labour: CAD2873 million (USD2217 million), +7.6%;
    • Operating profit: CAD1174 million (USD906.1 million), -14.4%;
    • EBITDAR: CAD2851 million, -2.6%;
    • EBITDAR margin: 15.8%, in line with projections;
    • Net profit: CAD167 million (USD128.9 million), -91.8%;
    • Passengers: 50.9 million, +5.8%;
    • Passenger yield: CAD 17.6 cents (USD 13.6 cents), +2.5%;
    • Passenger revenue per ASM: CAD 14.6 cents (USD 11.3 cents), +3.8%;
    • Operating revenue per ASM: CAD 16.3 cents (USD 12.6 cents), +3.8%;
    • Operating cost per ASM: CAD 15.2 cents (USD 11.7 cents), +6.08%;
    • Average stage length: 1738 miles, +2.1%;
    • Total assets: CAD19,197 million (USD14,816 million);
      • Cash, cash equivalents and short term investments: CAD630 million (USD486.2 million);
    • Total liabilities: CAD15,164 million (USD11,704 million). [more - original PR]

*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.7566 for the three months ended 31-Dec-2018 
*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.7718 for the 12 months ended 31-Dec-2018

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